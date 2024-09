Diebstähle aus Kfz

Anzeige

Polizeiinspektion Mayen (ots) –



Im Zeitraum vom 09. bis 11.09. 2024 kam es zu einem vollendeten und einem versuchten Diebstahl an/aus Kraftfahrzeugen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Mayen.



1.In Lonnig wurde im Rüberweg, ein Stemmhammer samt Koffer und Bohrern der Marke „Hilti“ von der Ladefläche eines geparkten Pritschenwagens entwendet.



2.In der Ortslage Thür wurde in der Straße „In der Trift“ versucht die Fahrertür eines parkenden Transporters der Marke, Fiat-Ducato aufzubrechen. Die Täter schafften es nicht in das Fahrzeug einzudringen und hinterließen lediglich Sachschaden am Fahrzeug.



Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.



