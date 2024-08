Der Verkehrsübungsplatz in Mayen bekam einen neuen Anstrich...

Anzeige



Die Jugendverkehrsschule der Polizeiinspektion Mayen bildet die jungen Verkehrsteilnehmer dort und im Klassenzimmer aus.

Nach bestandener theoretischer und praktischer Prüfung können die jungen Fahrradfahrer dann den begehrten „Fahrradführerschein“ in den Händen halten.



Klar, dass der Verkehrsübungsplatz dabei auch in die Jahre kommt und die aufgemalten Markierungen erneuert werden müssen.

Und genau das war nun wieder nötig. Daraus wurde ein Gemeinschaftsprojekt. In Zusammenarbeit mit dem AC Mayen, der Stadtverwaltung Mayen, dem Bauhof Mayen, der Jugendverkehrsschule der Polizeiinspektion Mayen und der Fima Funk Malermeister.

Besonderer Dank gilt der Malerfirma, die unentgeltlich mit fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Anstrich auf dem Platz aufbrachten.

Zeitlich hätte es nicht besser passen können, da nun nach den Sommerferien die Fahrradausbildung an den Schulen wieder losgeht.

So konnte durch die Beteiligten viel für die Verkehrssicherheit unserer Kinder getan werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen

PHK Lars Brummer



Telefon: 02651-801211



