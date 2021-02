Bürgerurkunde für beispielhaftes Verhalten verliehen

Nach einem Einbruch in sein Gartengrundstück überprüfte Herr Hunstock die angrenzenden Parzellen und konnte hierbei weitere Einbrüche/Schäden feststellen. Es gelang ihm dann den mutmaßlichen Täter aufzuspüren, der dann die Flucht ergriff. Aufgrund der sofortigen Verständigung der Polizei konnte diese dann den mutmaßlichen Tatverdächtigen festnehmen. Es konnten so mehrere Taten aufgeklärt werden. Auch ein Wohnungseinbruch in Schleswig-Holstein ließ sich aufgrund einer Spurenzuordnung dem Festgenommenen zuordnen.



