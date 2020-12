Archivierter Artikel vom 26.08.2020, 09:00 Uhr

Am 25.08.2020, kam es gegen 22:00 h zu einer Sachbeschädigung an einem Briefkasten.

Bislang unbekannte Täter entzündeten einen Feuerwerkskörper in einem Metallbriefkasten. Dieser wurde durch die Explosion zerstört. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 60.- EUR. Am Tatort wurden durch die Täter zahlreiche Spuren hinterlassen, die gesichert wurden und derzeit kriminaltechnisch ausgewertet werden. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell