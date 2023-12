Brand von mehreren Strohballen

Grafschaft OT Eckendorf (ots) – Am Abend des 07.11.2023 wurde die hiesige Polizeidienststelle gegen 21:45 Uhr durch die Intergierte Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst in Koblenz über den Brand von mehreren Strohballen im Bereich der K 36, Gemarkung Eckendorf in Kenntnis gesetzt.