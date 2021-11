Brand in Brohl-Lützing

Vor Ort stellte sich heraus, dass zwei Pkw und ein Anhänger durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen wurden. Unweit der ersten Brandstelle konnte in der Burgstraße ein weiteres Glutnest an einer Garage festgestellt werden. In der Nacht zum 10.11.2021 gerieten in der Burgstraße bereits drei Altpapiertonnen in Brand. Ob Zusammenhänge bestehen, wird derzeit geprüft.

Die Polizei war in der vergangenen Nacht mit Kräften der Polizeiinspektion Remagen und des Kriminaldauerdienstes Koblenz im Einsatz.

Ferner befanden sich über 40 Kräfte der Feuerwehren Bad Breisig und Brohl-Lüting sowie der Rettungsdienst im Einsatz.

Brandermittler der Kriminalinspektion Mayen haben heute Vormittag zuständigkeitshalber die weiteren Ermittlungen übernommen.

Es werden aktuell Zeugen befragt und der Brandort untersucht.

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand besteht der Verdacht der Brandstiftung.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens muss noch ermittelt werden.

Die Polizei ist auf Zeugenhinweise angewiesen.

Hinweise nimmt die Kriminalinspektion Mayen unter 02651 – 801-0 entgegen.



