Archivierter Artikel vom 22.09.2020, 16:40 Uhr

In Ergänzung zur Pressemitteilung vom 22.09.2020, 03:53 Uhr: Die Kriminalinspektion Mayen hat heute die Brandermittlungen aufgenommen.

Ein Betreten des Brandortes ist aufgrund der Gefährlichkeit und der konkret drohenden Einsturzgefahr derzeit nur sehr eingeschränkt möglich. Zur Beurteilung des Gebäudes ist das Hinzuziehen eines Statikers erforderlich. Am morgigen Mittwoch sind weitere Brandermittlungen und Spurensicherungsmaßnahmen geplant. Der Brandort ist beschlagnahmt. Fragen hinsichtlich der Brandursache können aktuell nicht beantwortet werden.



Die Zahl der Verletzten beläuft sich auf insgesamt vier Personen, von denen drei mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus eingeliefert wurden. Die geschätzte Schadenssumme liegt im Millionenbereich.



Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell