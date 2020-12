Archivierter Artikel vom 28.07.2020, 10:09 Uhr

56299 Ochtendung (ots) – Am Dienstag, 21.07.2020, 18.31 h, wurde der Polizei Mayen ein Brand im Obergeschoss eines Zweifamilienwohnhauses gemeldet. Durch den Mitteiler wurde starke Rauchentwicklung sowie Flammenbildung festgestellt. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Ochtendung schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Es wurden keine Personen verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Es wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 50.000 EUR. Der Einsatz wurde um 20.05 h beendet.



