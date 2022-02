Brand eines Wohnwagen

Leimbach OT Gilgenbach (ots) – Am 28.02.2022 gegen 01:00 Uhr wurde durch einen Zeugen ein Brand in 53518 Leimbach OT Gilgenbach (Adorferhof) gemeldet.



Bei Eintreffen der ersten Streife vor Ort konnte festgestellt werden, dass ein abgestellter Wohnwagen aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten war.

Bei Eintreffen befand sich der Wohnwagen bereits in Vollbrand.



Durch das schnelle Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehren Adenau, Leimbach und Dümpelfeld konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Schuppengebäude verhindert werden.



Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.



Personen die ggfls. Angaben zum Brandhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Adenau in Verbindung zu setzen.



