Brand eines Schießtandes im Waldgebiet

In diesem Zusammenhang geriet der dortige Schießstand in Brand. Hierbei kam es zu keinem Überschlag auf andere Wohnobjekte sowie auf den unmittelbar angrenzenden Waldbestand.



Zum Zeitpunkt des Brandentwicklung befanden sich keine Personen im Objekt. Es entstand hierbei ein nicht unerheblicher Gebäudeschaden im 5-stelligen Schadensbereich.



Während der Einsatzmaßnahmen befanden sich starke Kräfte der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren, des Rettungsdienstes sowie der Polizeiinspektion Adenau an der Örtlichkeit.



