Bad Neuenahr-Ahrweiler

Brand eines leerstehenden Hotels – Presseerstmeldung

Von Polizeidirektion Mayen (ots)

i Symbolbild Foto: Oliver Berg/dpa

Über die Rettungsleitstelle wurde eine Rauchentwicklung in einem leerstehenden Hotel in der Landgrafenstraße in Bad Neuenahr-Ahrweiler gemeldet.