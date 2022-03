Brand eines Dachstuhls

Am heutigen Freitagmittag kam es im Stadtgebiet von Mayen zu einem Brand.

Vermutlich bei Dachdeckerarbeiten entzündete sich das Dach eines Bungalows. Die Mitarbeiter der Dachdeckerfirma sowie die Anwohner konnten sich in Sicherheit bringen.

Das Hausdach brannte komplett nieder. Durch eingeatmete Rauchgase wurde zwei Dachdecker leicht verletzt, sie begaben sich vorsorglich in ärztliche Behandlung. Der entstandene Sachschaden dürfte im mittleren fünfstelligen Bereich liegen.

Eingesetzt waren 40 Kräfte der Feuerwehr Mayen, 10 Kräfte des Rettungsdienstes sowie eine Streife der Polizeiinspektion Mayen.



