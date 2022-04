Bad Breisig

Brand einer Gebäudefassade zwischen zwei Wohnhäuser – Nachtragsmeldung

Am 25.04.2022, gegen 04:00 Uhr, wurde die Polizei Remagen von der integrierten Rettungsleitstelle über einen ausgelösten Rauchmelder in einem Mehrparteienhaus in der Zehnerstraße in Bad Breisig informiert.