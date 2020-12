Archivierter Artikel vom 22.09.2020, 08:30 Uhr

Ein 23-jähriger, amtsbekannter, wohnsitzloser Mann randalierte am 21.09.2020, gegen 22:08 h, vor einem Anwesen in der Hummesgasse in Mendig und versuchte die Tür eines Wohnhauses einzutreten.

Als er merkte, dass die Polizei verständigt wurde, flüchtete er auf einem Motorroller vom Tatort und konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen in der Molkereistraße, durch Beamte der Polizeiautobahnstation Mendig, gestellt werden. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand, ein durchgeführter Alkoholtest ergab den Wert von 1,77 Promille. Bei dem Mann wurden bei der Durchsuchung verdächtige Substanzen aufgefunden, ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf die Stoffgruppe Amphetamin. Weiterhin konnte der Fahrer keinen Führerschein für den Motorroller vorweisen. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, die Drogen und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Dem Mann wurde in der Folge eine Blutprobe entnommen, hierbei zeigte sich der Beschuldigte derart aggressiv, dass eine Fremdgefährdung anderer Personen anzunehmen war. Es erfolgte eine Einweisung in die Rhein-Mosel-Fachklinik Andernach. Während des Einsatzes beleidigte der Beschuldigte die eingesetzten Polizeibeamten mehrfach. Er muss sich nun wegen zahlreicher Straftaten, wie Trunkenheit im Straßenverkehr, Drogenbesitz und Beleidigung von Polizeibeamten rechtlich verantworten.



