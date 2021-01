Betrunkener Autofahrer greift Polizeibeamte an

Ein 40-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Brohltal befuhr am 16.01.21, gegen 22:00 h mit seinem Ford Focus C-Max, die L 83 von Mayen in Fahrtrichtung Rieden.

In Höhe der Einmündung zur K 20 verlor der Fahrer auf schneeglatter Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Der Unfallverursacher entfernte sich zu Fuß von der Unfallstelle und konnte durch eine Streife der Polizei Mayen in der Nähe des Unfallortes aufgegriffen werden. Der Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand augenscheinlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,51 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, auf dem Transport zur Dienststelle begann der Beschuldigte zunächst die Beamten massiv zu beleidigen und schließlich körperlich zu attackieren. Die Beamten mussten den Mann überwältigen und fesseln, um ihn von weiteren Angriffen abzuhalten. Er wurde nach der Blutentnahme in Gewahrsam genommen und muss sich wegen Straßenverkehrsgefährdung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, tätlicher Angriff auf Polizeibeamte und Beleidigung strafrechtlich verantworten. An dem Pkw, Ford entstand wirtschaftlicher Totalschaden, das Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell