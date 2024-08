Betrunkene Person pöbelt Passanten an

Anzeige



Die augenscheinlich alkoholisierte Person wurde durch die Polizei angetroffen und nach längerer Diskussionen des Parks verwiesen.



Nach Angaben von Zeugen vor Ort müsste die Person einige Besucher beleidigt haben, unter anderem auch ein Pärchen. Dieses Pärchen befand sich bei Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort, so dass von diesem keine Personalien festgestellt werden konnten.

Wer auch von dieser Person beleidigt oder in anderer Weise belästigt wurde wird gebeten, sich bei der Polizei in Bad Neuenahr-Ahrweiler zu melden.



