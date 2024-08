Müllenbach

Besonders schwerer Fall des Diebstahls von zwei Fahrzeugen, Oldtimer Porsche

Von Polizeidirektion Mayen (ots)

i Symbolbild Foto: Oliver Berg/dpa

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom 08.08.2024; 16:00 Uhr bis zum 09.08.2023; 08:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Werkstatthalle in der Südschleife in Müllenbach.