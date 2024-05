Beschädigte Fahrzeuge in Adenau

Im Tatzeitraum Freitag, 24.05.2024, 18:00 bis Samstag, 25.05.2024, 12:00 Uhr, wurde ein in der Schulstraße in Adenau geparkter grauer Renault Clio an der Fahrerseite beschädigt.

Anzeige

Es sind dem Schaden nach sowohl ein Unfallfluchtgeschehen als auch eine Sachbeschädigung denkbar.

Im Zeitraum Freitag, 24.05.2024, 19:20 bis Sonntag, 26.05.2024, 14:30 Uhr, wurde in der Erich-Klausener-Straße in Adenau ein am linken Fahrbahnrand geparkter schwarzer Renault Clio an der Beifahrerseite, vermutlich absichtlich durch Zerkratzen, beschädigt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Adenau unter 02691-9250.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Adenau





Telefon: 02691-9250



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell