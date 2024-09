Bedrohung in einem Fitnessstudio am frühen Morgen...

Am 24.09.2024 um 06:32 Uhr wurde die Polizeiinspektion Mayen über eine männliche Person informiert, die in einem Fitnessstudio in der Innenstadt andere Gäste mit einem Messer bedroht.

Durch die eingesetzten Polizeikräfte konnte vor Ort ein 26-jähriger Mann angetroffen und in Gewahrsam genommen werden.



Ersten Ermittlungen zur Folge hat der 26-jährige Deutsche im Studio trainiert und griff unvermittelt und ohne erkennbaren Grund einen anderen Gast an. Als dieser sich zur Wehr setzte, verließ der 26-Jährige den Trainingsraum und kam kurze Zeit später mit einem Messer zurück und bedrohte die Anwesenden. Neben einem Angestellten des Studios befanden sich drei weitere Gäste in dem Fitnessstudio, welche sofort die Polizei über Notruf verständigten.



Der Beschuldigte konnte von den Polizeikräften schnell in Gewahrsam genommen werden. Das Messer wurde sichergestellt.

Bei dem Beschuldigten dürfte eine psychische Erkrankung vorliegen. Daher wurde er einem Amtsarzt vorgestellt und im Anschluss in eine Fachklinik eingewiesen.

Ein Strafverfahren ist eingeleitet, die Ermittlungen werden fortgeführt.



