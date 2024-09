Bagger vom Firmengelände entwendet...

In der Zeit zwischen Mittwoch, 18.09.2024, 14:00 Uhr und Samstag, 21.09.2024, 09:00 Uhr kam es in der August-Horch-Straße in Mendig zum Diebstahl eines Baggers.

Der Bagger stand in dieser Zeit auf einem verschlossenen Firmengelände. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt, indem sie ein Vorhängeschloss aufbrachen.



Ersten Ermittlungen zur Folge wurde der Bagger vom Firmengelände gefahren und auf der August-Horch-Straße auf ein Transportfahrzeug aufgeladen und abtransportiert.



Wer zur relevanten Tatzeit in der August-Horch-Straße (oder in unmittelbarer Nähe) verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, sollte sich bitte bei der Polizei Mayen unter der 02651-8010 melden.



Original-Content von: Polizeidirektion Mayen