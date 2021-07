Bad Breisig- Nachtragsmeldung Ergänzung/Abänderung Absturz eines Segelflugzeuges am Flugplatz Mönchsheide

Entgegen der letzten Meldung entstand nicht am Segelflugplatz, sondern am Segelflugzeug erheblicher Sachschaden.





Das um ca. 16:20 Uhr abgestürzte Segelflugzeug wurde durch einen 60-jährigen Piloten geführt und stürzte beim Landeanflug auf den Flugplatz Mönchsheide aus bisher nicht bekannten Gründen ab. Der durch den Unfall nur leicht verletzte Pilot und wurde zwecks weiterer Untersuchung mittels Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht. An dem Segelflugzeug entstand erheblicher Sachschaden. Im Einsatz waren die freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Ortschaften, das DRK, First Responder, Notarzt, Rettungshubschrauber sowie die Polizei Remagen und ein Polizeihubschrauber.



