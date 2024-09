Landkern/ Cochem

Autoreifen zerstochen, Zeugen gesucht!

Von Polizeidirektion Mayen (ots)

i Aufgrund eines Unfalls war die A48 bei Ochtendung etwa eine Stunde gesperrt. Foto: Carsten Rehder/dpa

Zwischen den frühen Abendstunden vom Mittwoch, 18.09.24 bis zum Mittag des 19.09.24 wurden in Ladkern in der Straße Unterer Berg, die Reifen an zwei PKW zerstochen.