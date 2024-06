Cochem

Ausländerfeindliche Gesänge an beliebten Aussichtspunkt

Von Polizeidirektion Mayen (ots)

i Symbolbild Foto: Carsten Rehder/dpa

Am 17.06.2024 trafen sich am frühen Abend acht Damen in Alter von Anfang 20 bis Mitte 30 an einem beliebten Aussichtspunkt in Cochem um einen Geburtstag zu feiern.