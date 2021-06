Aus aktuellem Anlass: Die Polizei Ahrweiler warnt vor falschen Polizeibeamten am Telefon

In allen Fällen gab sich der Anrufer als Polizist aus. Im Laufe der Gespräche versuchte der unbekannte Täter Informationen über die persönlichen Verhältnisse der Geschädigten zu erlangen.

Es kam in keinem Fall zu einem Schadenseintritt.

Die Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler weist darauf hin, Unbekannten am Telefon keine Auskünfte zu Vermögensverhältnissen oder Bankdaten zu geben. Bei ähnlich gelagerten Fällen kontaktieren Sie in jedem Fall die örtliche Polizeidienststelle.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen

Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler

Telefon: 02641-974 0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell