Archivierter Artikel vom 07.09.2020, 11:50 Uhr

Dabei wurde die Polizei Cochem von Polizisten/innen aus dem Direktionsbereich Mayen unterstützt. Es fanden stationäre und mobile Kontrollen auch unter Beteiligung von Polizeibeamte in Zivil mit Zivilfahrzeugen statt.



Es wurden drei unter Alkoholeinfluss und vier unter Drogeneinfluss stehende Fahrer festgestellt. Vier Fahrer hatten keine gültige Fahrerlaubnis. Bei drei weiteren Personen wurden Drogen aufgefunden. Daneben wurden 3 Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz und gegen das Kraftfahrsteuergesetz festgestellt.



Darüber hinaus wurden 145 Verwarnungen erteilt, und einige Anzeigen wegen technischer Mängel, Handyverstößen etc., vorgelegt.



Die Polizei kündigt weitere Kontrollen in diesem Bereichen an.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cochem

Telefon: 02671-984 0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell