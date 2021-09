Alkoholisierter Fahrzeugführer überschlägt sich mehrfach (Nachtrag)

Bierlingskurve ein schwerer Verkehrsunfall.

Der 41-jährige Fahrer eines Jeep Cherokee aus der VG Vordereifel befuhr die K 93 von Mayen kommend in Richtung Kottenheim. In der dortigen Rechtskurve gerät der Fahrer, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, in den Gegenverkehr und touchiert einen entgegenkommenden PKW am Außenspiegel. In der nachfolgenden Rechtskurve verliert er gänzlich die Kontrolle und fährt nach rechts in das angrenzende Feld. Hier überschlägt er sich mehrfach.

Ermittlungen ergeben, dass der Fahrer unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Des Weiteren erwartet in ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Im Einsatz befanden sich 2 Streifen der Polizei Mayen, Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungshubschrauber und ein Rettungswagen.



