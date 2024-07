ADAC Racing Weekend am Nürburgring: Stationäre Kontrollen durch die Polizei

Anzeige





Im Verlauf des Morgens wurde eine Laser-Geschwindigkeitsmessung durch die Beamten der Polizei Adenau an der Einmündung B 412/Kaltenborn-Jammelshofen durchgeführt. Die Geschwindigkeitsüberschreitungen befanden sich zum Teil im Verwarngeldbereich aber auch in 8 Fällen im Bereich einer Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Bei einer erlaubten Geschwindigkeit von 70km/h war die höchste gemessene Geschwindigkeit 109 km/h. Den Fahrer erwarten ein Bußgeld in Höhe von 200EUR plus Gebühren sowie einem Punkt im Fahreignungsregister.



Gegen Mittag wurden stationäre Verkehrskontrollen an der Polizeiwache am Nürburgring durchgeführt. Hierbei wurde ein Augenmerk auf die Mitführpflichten von Fahrzeugschein und Führerschein sowie Verbandskasten, Warnweste und Warndreieck gelegt.

Gegen diese Mitführpflichten wurden vermehrt Verstöße festgestellt, die Fahrzeugführer wurden in diesen Fällen gebührenpflichtig verwarnt.

In einem Fall war das vordere Kennzeichen nicht ordnungsgemäß angebracht, dieser wurde ebenfalls gebührenpflichtig verwarnt.



Im Bereich von technisch veränderten Fahrzeugen wurde einem Fahrzeugführer lediglich nur noch die Heimfahrt gestattet. Dieser hatte diverse Änderungen an seinem Fahrzeug wie z.B. am Fahrwerk durchgeführt, ohne dies durch eine dazu berechtigte Stelle abnehmen zu lassen. Ihn erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.



Weiter wurden zwei Radarkontrollen durch die Verkehrsdirektion Koblenz durchgeführt.



Eine Radarkontrolle befand sich ebenfalls auf der B 412, in Höhe der Ortschaft Hohenleimbach. Bei erlaubten 70km/h war die höchste gemessene Geschwindigkeit 106km/h. Insgesamt wurden 76 Verstöße festgestellt.



Die andere Radarkontrolle befand sich auf der B 258, in Höhe der Ortschaft Wiesemscheid. Bei erlaubten 70km/h war die höchste gemessene Geschwindigkeit 97km/h. Erfreulicherweise wurden hierbei lediglich 15 Verstöße festgestellt.



