Kehrig

Achtung E-Bike-Diebe unterwegs

Am 16.11.2021, kam es in der Zeit von ca. 03:00 h – 03:30 h, zu mehreren Diebstählen und Diebstahlsversuchen von E-Bikes und Pedelecs, in der Polcher Straße, St. Castor Straße und der Weidenstraße. Die Diebe suchten nach unverschlossenen Garagen, die zum Teil auch über nicht verschlossene Seiten- und Hintertüren betreten wurden.