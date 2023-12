Absturz eines Wanderers im Calmont Klettersteig – gesperrte Bereiche unbedingt meiden

Am 27.12.2023 stürzte ein 85-jähriger Mann einen steilen Abhang im Calmont Klettersteig (Bremm)hinunter.

Symbolbild Foto: Armin Weigel/dpa

Die Absturzstelle dürfte in einem aus Sicherheitsgründen gesperrten Bereich gelegen haben.

Der hinzugerufene Rettungsdienst konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Das eingeleitete Todesermittlungsverfahren ist bei der Staatsanwaltschaft Koblenz noch nicht abgeschlossen. Nach den bisherigen polizeilichen Ermittlungen wird von einem tragischen Unglücksfall ausgegangen.



In diesem Zusammenhang ergeht der dringende Hinweis der Polizei vorhandene Streckensperrungen unbedingt zu beachten und die entsprechenden Bereiche zu meiden.



