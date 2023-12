Ettringen

Absturz eines Kletterers – hier Presseerstmeldung

Am 01.11.2023 gegen 12:50 Uhr kam es in der Ettringer Ley zu einem Unglücksfall, bei dem ein Kletterer aus noch ungeklärter Ursache aus ca. 15 Metern zu Boden fiel. Der Kletterer wurde hierbei nach ersten Informationen schwerverletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.