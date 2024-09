Remagen

Abschlussmeldung – Schwerer Verkehrsunfall B9 in Remagen (Nordeinfahrt)

Am Donnerstag, den 12.09.2024 gegen 08:25 Uhr, ereignete sich auf der B9 an der Nordeinfahrt in Höhe der Apollinariskirche ein schwerer Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr.