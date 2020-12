87-jähriger Rentner aus Bad Neuenahr vermisst

Archivierter Artikel vom 31.08.2020, 15:00 Uhr

Herr Hellermann wurde zuletzt zu Fuß im Bereich der Apollinarisstraße in Bad Neuenahr gesehen. Er kehrte bis heute nicht nach Hause zurück. Herr Hellermann war zurückliegend oft auf Spaziergängen unterwegs, er wird als „gut zu Fuß“ beschrieben. Er ist ca. 185 cm groß, hat eine schlanke Figur und recht volles silbergraues Haar; seine Hände werden als auffallend groß und schwer beschrieben. Er trug zuletzt eine hellblaue Jeanshose und ein hellblaues T-Shirt und vermutlich bordeauxrote Lederhalbschuhe. Die Polizei bittet um Mithilfe; wer hat Herrn Hellermann gesehen?



Bei Hinweisen bitten wir um Nachricht an die Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler, Tel.: 02641-9740 oder die Kriminalinspektion Mayen, Tel.: 02651-8010.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



