80 Liter Altöl illegal bei Ochtendung entsorgt

Unweit des ehemaligen Ochtendunger Bahnhofs, neben der L 117, wurden am gestrigen Dienstagnachmittag auf einer etwas abgelegenen Wiese insgesamt 80 Liter Altöl in vier Kanistern aufgefunden.

Es besteht der Verdacht des unerlaubten Umgangs mit Abfällen im Sinne des Strafgesetzbuches. Täterhinweise liegen aktuell nicht vor. Die Kriminalpolizei Mayen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Tel.-Nr. 02651 / 801-0 oder per E-Mail an kimayen@polizei.rlp.de.



