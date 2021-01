26-jährige Frau verunglückt bei Dunkelheit in unwegsamem Waldgelände und muss durch die Feuerwehr gerettet werden

Im Waldgelände bei 56729 Monreal (Landkreis Mayen-Koblenz) erlitt eine 26-jährige Frau in unwegsamem Gelände eine Verletzung am Fuß. Da der Unglücksort nur schwer zugänglich war, musste die Bergung/Rettung durch die Feuerwehr erfolgen. Es waren 46 Feuer-Kameraden im Einsatz. Nach Erstversorgung vor Ort wurde die leichtverletzte Frau zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.



