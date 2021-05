Berg-Freisheim

250 Liter Diesel aus Bagger gestohlen

In der Nacht von Donnerstag, 20.05.21 zu Freitag, 21.05.21 entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem Bagger (Kettenfahrzeug) ca. 250 Liter Dieselkraftstoff. Der Bagger stand in der Gemarkung Berg-Freisheim, Verlängerung des dortigen Kuhweg ca. 300 m außerhalb in nördlicher Richtung von Berg-Freisheim.