Brohler Brudermeister neuer Bezirkskönig

Peter Nonn, Brudermeister der St.-Matthias-Schützen aus Brohl ist der neue König der historischen Schützen im Bezirksverband Rhein-Ahr. Mit dem 124. Schuss holte er in Königsfeld den letzten Rest des Königsvogels von der Stange. Er setzte sich gegen 81 Mitbewerber aus insgesamt 11 Vereinen von Rhein, der Ahr und aus dem Brohltal durch.

Die neuen Bezirksmajestäten: Sigi Belz (links) und Bezirkspräses Pfarrer Herbert Ritterrath gratulieren Jungschützenprinz René Schmieding, König Peter Nonn, und Schülerprinz Maximilian Pogacar (von links). Foto: Maria Kittel

Zuvor waren bereits in der Schüler- und Jugendklasse die Entscheidungen gefallen. Maximilian Pogacar, Schülerschütze bei St. Sebastianus Bad Bodendorf zielte am Ende des Wettbewerbs am sichersten. Er wurde Schülerprinz 2016. Sage und schreibe 176 Schuss benötigten die Schüler zur Ermittlung ihrer Majestät. In dieser Klasse traten 13 Teilnehmer an den Schießstand, die mit dem Luftgewehr auf ihren Adler zielten.

In der Jugendklasse konnte wie im vergangenen Jahr die St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Heimersheim einen Erfolg bejubeln. Mit René Schmieding setzte sich ein Jungschütze mit dem Kleinkalibergewehr gegen 9 Konkurrentinnen und Konkurrenten durch und erzielte mit dem 52. Schuss den entscheidenden Treffer.

Den Wettbewerb der ehemaligen Bezirkskönige entschied der Brudermeister der St. Sebastianer aus Bad Bodendorf, Daniel Dräger, für sich. Die organisatorische Leitung des Wettkampftages lag in den Händen des Bezirksschießmeisters Johann Kappl. Für den reibungslosen Ablauf auf dem Schießstand zeichnete Bezirksschießmeister (historisch) Kurt Ockenfels verantwortlich.

Die Einstimmung auf das Hochfest des Rhein-Ahr Bezirkes begann mit einer Andacht in der Königsfelder Pfarrkirche St. Nikolaus, die von Bezirkspräses Pfarrer Herbert Ritterrath zelebriert wurde. Anschließend ging es zur Totenehrung, am Ehrenkreuz stellten Bezirksbundesmeister Belz und Brudermeister Markus Füllmann aus Königsfeld eine Gedenkschale nieder. Unter den Klängen des Tambourcorps Schalkenbach-Vinxt marschierten dann die Schützen durchs malerische Königsfeld zum idyllisch gelegenen Schützenhaus, das von den gastgebenden Hubertusschützen mit hohem Aufwand festlich geschmückt worden war.