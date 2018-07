Die 401 Kreise und Städte wurden anhand von 53 sozioökonomischen Kriterien beziehungsweise Indikatoren bewertet – darunter die Arbeitslosenquote, die Erreichbarkeit des nächsten Krankenhauses und die Bar- und Restaurantdichte. Jede Region konnte dabei maximal 300 Punkte erreichen, 100 Punkte pro Kategorie. Die Daten stammen aus zahlreichen offiziellen Quellen – etwa dem Ärzteregister, der Kriminalstatistik sowie aus Statistiken des Bundes und der Länder.

Die Ergebnisse der Indikatoren fließen entsprechend der von den Forschern bestimmten Wichtigkeit in die Gesamtpunktesumme ein. Besonders wichtige Indikatoren gehen mit 100 Prozent ihrer Punktzahl in die Wertung ein, so ...