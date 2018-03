Zeugnisse vergangener Fahrzeugtechnik bestaunt

Nostalgie pur – nicht nur für Liebhaber bejahrter Fahrzeuge: Bereits zum vierten Mal lockten zwei- und vierrädrige Zeugen vergangener Fahrzeugtechnik etliche Besucher ins Landschaftsmuseum Westerwald. Beim Oldtimertag in Hachenburg, den das Museum gemeinsam mit dem ADAC Hachenburg ausrichtete, ließ die Sonne die verchromten Stoßstangen blitzen und die liebevoll restaurierten Fahrzeuge glänzen. Das Museumsdorf mit seinen alten Gebäuden bot die passende Kulisse für die Oldies.

Oldtimertag lässt Herzen von Motorfans höher schlagen 1 von 17 Bereits vor dem Landschaftsmuseum Westerwald erwartete die Gäste ein schmucker Oldtimer. Foto: Larissa Schütz 2 von 17 Die heimische Jazzband Western Wood Stompers sorgte mit ihrer Musik für die passende Untermalung beim Oldtimertag. Foto: Larissa Schütz 3 von 17 Die alten Schätze lockten zahlreiche Besucher nach Hachenburg. Foto: Larissa Schütz 4 von 17 Eine absolute Rarität: Ulrich Diez aus Hof ist stolzer Besitzer eines Austin 7 Sports aus dem Jahre 1936. Foto: Larissa Schütz 5 von 17 Der Besitzer dieser Victoria KR 20 ist ein Glückspilz. Er entdeckte dieses um 1929 gebaute Motorrad in einer Scheune. Foto: Larissa Schütz 6 von 17 Museumsleiter Dr. Manfrid Ehrenwerth und Moderator K.W. Breidenstein (von links) bewundern die Wanderer von Ernst Müller aus Elz. 1937 in Chemnitz erbaut, ist sie lediglich vier Wochen jünger, als ihr Besitzer. Foto: Larissa Schütz 7 von 17 K.W. Breidenstein ist selbst leidenschaftlicher Oldtimerfeund und seine Moderation war humorvoll und zugleich fachlich fundiert. Das kam bei Teilnehmern und Zuschauern gut an. Foto: Larissa Schütz 8 von 17 Auch etliche Zweiräder, wie dieses CONDOR-Militär-Motorrad, gab es in Hachenburg zu bewundern. Foto: Larissa Schütz 9 von 17 Die liebevoll gepflegten Schätze aus vergangenen Tagen ernteten anerkennende Blicke der Gäste, als sie über das Museumsgelände brummten. Foto: Larissa Schütz 10 von 17 Der gute, alte VW-Käfer durfte auf dem Treffen natürlich nicht fehlen. Foto: Larissa Schütz 11 von 17 Glänzender Lack und blitzendes Chrom – Der 170er Mercedes (links) und der Opel Kapitän 51 waren richtige Augenweiden. Foto: Larissa Schütz 12 von 17 Auch der Wanderer aus dem Jahre 1935 war ein ganz besonderes Schmuckstück. Foto: Larissa Schütz 13 von 17 Volker und Martina Brenner aus Norken sind bereits seit Anfang der 80er Jahre stolze Besitzer dieses NSU TTS von 1968. Foto: Larissa Schütz 14 von 17 Doris und Gisbert Söhngen hatten sich passend zu ihrem Peugeot 201, Baujahr 1929, in Schale geschmissen. Foto: Larissa Schütz 15 von 17 Festlich geschmückt rollte dieser Ford A von 1931 ins Landschaftsmuseum Westerwald. Foto: Larissa Schütz 16 von 17 Auch Porsche war beim Oldtimertag in Hachenburg vertreten. Foto: Larissa Schütz » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Hachenburg – Nostalgie pur – nicht nur für Liebhaber bejahrter Fahrzeuge: Bereits zum vierten Mal lockten zwei- und vierrädrige Zeugen vergangener Fahrzeugtechnik etliche Besucher ins Landschaftsmuseum Westerwald. Beim Oldtimertag in Hachenburg, den das Museum gemeinsam mit dem ADAC Hachenburg ausrichtete, ließ die Sonne die verchromten Stoßstangen blitzen und die liebevoll restaurierten Fahrzeuge glänzen. Das Museumsdorf mit seinen alten Gebäuden bot die passende Kulisse für die Oldies.

Insgesamt 60 Teilnehmer hatten sich für den vierten Westerwälder Oldtimertag im Landschaftsmuseum angemeldet. „Weniger, als in den vergangenen Jahren“, berichtete Museumsleiter Manfrid Ehrenwerth, der dies auf die schlechte Wetterprognose zurückführte. Aber auch Wetterfrösche können irren, und so herrschte in Hachenburg Sonnenschein statt Regen. Es gesellten sich im Laufe des Tages noch einige Schmuckstücke auf zwei oder vier Rädern dazu, die nicht auf der Teilnehmerliste standen. Bereits früh am Morgen erreichten die ersten Fahrzeuge das Museumsdorf. Aufgrund des vorangegangenen Regens konnten leider nicht so viele Karossen wie geplant direkt am Ort parken. Um in einer feuchten Wiese stecken zu bleiben, sind die gepflegten Oldies einfach zu kostbar.

Bei der „Hachenburg Ausfahrt 2012“ konnten die stolzen Besitzer ihre Fahrzeuge präsentieren. Nach einer gemütlichen Runde durch die Stadt wurden die Teilnehmer von der New-Orleans-Marching-Band Western Wood Stompers, Hot Five und zahlreichen Besuchern gebührend empfangen. Die Musiker erweckten den Charme vergangener Jahrzehnte wieder zum Leben, und die Zuhörer ließen sich nur zu gerne von den mitreißenden Klängen und der guten Stimmung anstecken.

Vielleicht waren es nicht ganz so viele Teilnehmer wie in der Vergangenheit, aber dafür hatten sich ganz besondere Schmuckstücke in Hachenburg eingefunden. Beispielsweise ein Austin 7 Sports aus dem Jahre 1936. Ulrich Diez aus Hof ist seit etwa einem halben Jahr der stolze Besitzer des roten Flitzers und weiß, wie schwer es ist, an so ein Fahrzeug zu gelangen: „Diese Autos werden meist nur von Sammlern an andere, bekannte Sammler weitergegeben.“

Damit den Besuchern solche Informationen nicht vorenthalten blieben, stellte K.W. Breidenstein die Fahrzeuge vor. „Ich bin hier aus Leidenschaft am Oldtimer“, betonte er. Diese Leidenschaft wurde auch während seiner Moderation deutlich, denn er glänzte nicht nur mit großem Fachwissen, sondern auch mit einer ordentlichen Prise Humor. Ob Zweiräder aus vergangenen Tagen, wie eine Wanderer von 1937 oder eine Victoria KR 20, Baujahr 1929, oder aber imposante Karossen wie der 170er Mercedes sowie der Opel Kapitän 51 – die Oldies begeisterten die Besucher und ließen die Herzen vieler Autofans höherschlagen. So unterschiedlich die Modelle auch waren, ihnen allen sah man die Liebe und Pflege ihrer Besitzer deutlich an – viel deutlicher als die Jahre, die sie „auf der Haube“hatten.

Von unserer Reporterin Larissa Schütz