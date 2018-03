Zehnjähriger schlägt bei Hausbrand Alarm: Rentner kann sich vor den Flammen retten

Großeinsatz der Feuerwehren der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach: Bei einem Wohnhausbrand in der Nauorter Petristraße ist am Dienstagabend ein Einfamilienhaus aus den 1950er-Jahren komplett ausgebrannt.

Zehnjähriger schlägt bei Hausbrand Alarm



Jonah Kleudgen (10) alarmierte die Feuerwehr.



Der einzige Bewohner des Hauses, ein alleinstehender, 72-jähriger Rentner, konnte sich rechtzeitig aus dem Haus retten und in Sicherheit bringen. Er erlitt außer einem Schock keine Verletzungen und keine Rauchvergiftung. Zum Helden der Unglücksnacht wurde dabei ein Zehnjähriger.

Das Feuer war gegen 20 Uhr in dem Wohnhaus ausgebrochen. Der Nauorter Jugendfeuerwehrmann Jonah Kleudgen war um 20 Uhr gerade auf dem Nachhauseweg von einer Übung der Jugendfeuerwehr, als er bemerkte, dass dichte Rauchwolken aus den Fenstern des Wohnhauses in der Petristraße 7 quollen. „Wenn ich abends nach Hause gehe, schaue ich mich immer ganz genau um“, erzählt Jonah am Morgen nach dem Unglück. „In den Fenstern war es viel heller als sonst“, schildert der Fünftklässler. Sofort rannte der Junge zurück zum Feuerwehrgerätehaus und alarmierte die Feuerwehrmänner, die den Notruf absetzten und unmittelbar ausrückten.

Als die Feuerwehren am Brandort eintrafen, stand das Erdgeschoss des Wohnhauses bereits voll in Flammen. Die Nauorter Feuerwehrleute veranlassten unverzüglich eine Nachalarmierung der Einheiten Alsbach, Sessenbach, Wirscheid, Caan und Haiderbach. Ebenfalls die Löschzüge Ransbach-Baumbach und Höhr-Grenzhausen wurden mit ihren Drehleitern angefordert, um der Flammen Herr zu werden. Auch der Gerätewagen Atemschutz aus der Kannenbäckerstadt wurde beordert. „Das Feuer griff gerade auf das Obergeschoss über, als wir am Brandort eintrafen. Die Hitzeentwicklung war enorm“, schildert Oliver Gerlach, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach.

Rund 100 Einsatzkräfte der Feuerwehren sowie der DRK-Ortsverband Kannenbäckerland und Beamte der Polizeiwache Höhr-Grenzhausen waren vor Ort. „Die Petristraße ist dicht bebaut. Die Häuser stehen Wand an Wand. Die Gefahr war groß, dass der Brand auf die Nachbarhäuser übergreift“, schildert Gerlach. Bis Mitternacht hatten die Einsatzkräfte den Brand unter Kontrolle. „Wir haben unsere Leute gegen 24 Uhr abgezogen“, sagt Gerlach. Eine Nachtwache blieb bis 9 Uhr am Mittwochmorgen, um Glutnester zu beobachten und nachzulöschen. „Die Feuerwehr hat mal wieder eine großartige Arbeit geleistet. Nicht auszudenken, was hätte passieren können“, lobt der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde, Wolfgang Zirfas aus Nauort.

Bei ihrem Einsatz hatten die Wehrleute aber nicht nur mit den Flammen zu kämpfen. „Der 72-jährige Hausbesitzer wollte immer wieder ins Haus laufen und mit einem Feuerlöscher die Flammen bekämpfen. Er wollte seine Sachen retten“, schildert der Nauorter Eberhard Freisberg, stellvertretender Wehrleiter der Verbandsgemeinde. Immer wieder mussten die Wehrleute den Mann zurückhalten – zu seiner eigenen Sicherheit. „Ihm ist zum Glück nichts passiert“, sagt Freisberg.

Die Brandursache ist weiter unklar. „Die Brandermittler der Kriminalpolizei Montabaur untersuchen die Brandstelle. Die Ermittlungen dauern an“, sagt Polizeisprecher Andreas Bode. Unklar ist ebenfalls die Schadenshöhe. Erste Schätzungen gingen von rund 80.000 Euro aus. Da das Wohnhaus mit allem Mobiliar zerstört wurde, dürfte die Schadenssumme weitaus höher liegen.

Am Tag nach dem Brand zeigt sich das ganze Ausmaß der Katastrophe: Bis auf die Außenmauern und das Dach ausgebrannt, ist das Haus unbewohnbar. Der 72-Jährige ist vorübergehend von Nachbarn aufgenommen worden. „Wir beraten in der Gemeinde, wie wir unserem Freund in dieser schwierigen Situation helfen können“, sagt Zirfas, der Mitglied im Nauorter Ortsgemeinderat ist. Es sei aber sehr schwer, eine Mietwohnung im Ort zu finden. „Wir werden auf jeden Fall helfen und ihm zu Seite stehen“, betont Zirfas.

Und Retter Jonah? Der Junge muss sich am Morgen nach der Rettungsaktion erst einmal auskurieren. „Ich konnte vor Aufregung nicht schlafen. Ich war heute so müde, und mir war schlecht“, erzählt der Zehnjährige. Der Einsatz hat ihm gezeigt: Es ist wichtig, Feuerwehrmann zu sein. „Mir macht das großen Spaß“, sagt der Fünftklässler und fügt hinzu: „Meine Eltern sind ziemlich stolz auf mich.“

Von unserer Redakteurin Stephanie Kühr