Handwerker im Westerwald sind das Schwerpunktthema in der „Wäller Heimat 2019“, dem Jahrbuch des Westerwaldkreises, dessen 33. Ausgabe gerade erschienen ist. „Denn was wäre der Westerwälder ohne seine Handwerkstradition?“, schreibt Landrat Achim Schwickert im Vorwort. „Unser Handwerk verbindet in vielerlei Hinsicht Tradition und Moderne.“ Das wird auch im Heimatjahrbuch in vielen Texten zum Schwerpunktthema deutlich. Und dass das Handwerk auch eine Wirtschaftsmacht ist, und zwar direkt von nebenan, wie es Michael Braun und Elisabeth Schubert von der Kreishandwerkerschaft Rhein-Westerwald im einleitenden Artikel schreiben.

Die regelmäßigen oder auch sporadischen Mitarbeiter der „Wäller Heimat“ schreiben zum Teil fast wissenschaftlich, teils aber auch in Anekdoten über Schreiner und Klempner, Schornsteinfeger und Korbflechter, Schuhmacher und Schnapsbrenner oder ...

Lesezeit für diesen Artikel (372 Wörter): 1 Minute, 37 Sekunden

