Immer mehr Menschen wollen im Raum Montabaur leben und arbeiten. Das wurde beim jährlichen Unternehmergespräch der Verbandsgemeinde Montabaur in Ruppach-Goldhausen deutlich. Bürgermeister Ulrich Richter-Hopprich konnte den anwesenden Firmenchefs und Kommunalpolitikern am Mittwochabend verkünden, dass alleine in diesem Jahr stolze 1350 Neubürger im VG-Gebiet registriert wurden. Das entspricht der Einwohnerzahl eines ganzen Dorfs. Die Marke von 40.000 Einwohnern hat die Kommune inzwischen deutlich geknackt.

Ein wesentlicher Grund für diese Entwicklung sind zweifelsohne die guten Zahlen der hiesigen Wirtschaft. Alleine im Gebiet der Verbandsgemeinde gebe es inzwischen mehr als 15.000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze, erklärte Richter-Hopprich. Hinzu ...

Lesezeit für diesen Artikel (498 Wörter): 2 Minuten, 09 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.