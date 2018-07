Seit Jahren schon fordert die Kommunalaufsicht die Stadt Bad Marienberg angesichts hoher Schulden und unausgeglichener Haushaltspläne regelmäßig auf, beispielsweise am Wildpark Einnahmen zu generieren. Diskutierte Parkgebühren und ein möglicher Eintritt für das beliebte, kostenlose Ausflugsziel fanden jedoch keine politischen Mehrheiten. Nun plant der Stadtrat eine andere Herangehensweise: In seiner Sitzung am Montagabend beschloss das Gremium einstimmig, einen Spendenautomaten anzuschaffen und aufzustellen – in der Hoffnung, dass Besucher freiwillig einen Obolus zur kostenintensiven Unterhaltung des Areals und der dort lebenden Tiere leisten.

Errichtet werden soll der Automat, an dem mit Bargeld und mit Karte bezahlt werden kann, an prominenter Stelle im Bereich des Streichelzoos. Eine Infotafel soll Gästen erklären, warum das Gerät ...

Lesezeit für diesen Artikel (271 Wörter): 1 Minute, 10 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.