Westerwaldbahn: Bringt der Kreis eine Million Euro auf die Schiene?

Gute Nachricht für die Westerwaldbahn: Der Neuwieder Kreistag hat eine Investitionshilfe für die sanierungsbedürftige Westerwaldbahnstrecke im Holzbachtal beschlossen. Was macht der Westerwaldkreis?

Die Westerwaldbahn will in den nächsten Jahren die Holzbachtalstrecke sanieren lassen. Foto: hpg

Von unseren Redakteuren Markus Müller, Ralf Grün und Marcelo Peerenboom

Mit 350 000 Euro beteiligt sich der Kreis Neuwied an den Investitionskosten, die auf 11,1 Millionen Euro geschätzt werden. Auch in den Gremien des Westerwaldkreises wird zurzeit über eine Kostenbeteiligung beraten, die noch erheblich höher ausfallen soll, bestätigte Landrat Achim Schwickert auf Anfrage unserer Zeitung. Allerdings sei noch kein Beschluss darüber gefasst, ob sich der Westerwaldkreis tatsächlich mit einer Million Euro an der Sanierung beteiligt. Immerhin hat der Westerwälder Kreistag im Haushalt 2016 aber schon einen Betrag von 281 000 Euro für die Sanierung bereitgestellt.

Nachdem im vergangenen Jahr die Zukunft des Güterverkehrs auf der Holzbachtalbahn infrage stand und der Altenkirchener Kreistag bereits die Einstellung des Transports von Stahlcoils zur Firma Schütz in Selters durch die Westerwaldbahn beschlossen hatte, hat es zwischenzeitlich ein Umdenken gegeben. Wie berichtet, wird das Bahnunternehmen in der Trägerschaft des Kreises Altenkirchen auch über Juni hinaus den Stahltransport durchführen. In Verhandlungen hatte die Westerwaldbahn (Weba) erreicht, dass die DB Cargo mehr für den Transport zwischen Scheuerfeld und Selters bezahlt. Die Weba ist als sogenannter Unterfrachtführer im Auftrag der DB Cargo unterwegs.

Die Verluste, die die Weba mit dem Güterverkehr auf der Strecke einfuhr, sind allerdings nur ein Teil des Problems. Der andere ist der schlechte Zustand der Trasse, die dringend sanierungsbedürftig ist. Unter anderem muss eine Brücke über den Holzbach bei Seifen saniert werden, außerdem sind Sanierungen am Gleis sowie die Erneuerung des Bahnübergangs in Dierdorf notwendig.

Insgesamt geht es um Investitionen in Höhe von 11,1 Millionen Euro, zu denen der Kreis Altenkirchen Bundes- und Landeszuschüsse in Höhe von 85 Prozent erwartet (50 Prozent vom Bund, 35 Prozent vom Land). Bedeutet: 1,7 Millionen Euro blieben beim Kreis Altenkirchen hängen.

In längeren Verhandlungen ist es den Verantwortlichen aus Altenkirchen gelungen, die Nachbarkreise mit ins Boot zu holen und Kostenbeteiligungen zu erreichen. So soll der Westerwaldkreis eben diese eine Million Euro übernehmen und die Kreise Altenkirchen und Neuwied jeweils 350 000 Euro. Der Neuwieder Kreisbeigeordnete Achim Hallerbach legt allerdings Wert darauf, dass mehr vom Kreis Neuwied nicht zu bekommen ist: „Es besteht keine Nachschusspflicht.“ Im Beschluss des Kreistages ist der Betrag von 350 000 Euro entsprechend gedeckelt.

Dass der Westerwaldkreis den Löwenanteil schultern soll, ist dem Umstand geschuldet, dass sich die Firma Schütz auf seinem Gebiet befindet. Zurzeit ist das Wäller Unternehmen der einzige nennenswerte Nutznießer der Investitionen, heißt es in der Argumentation von Achim Hallerbach. Die Firma Schütz erhält bisher täglich Stahlcoils aus dem Ruhrgebiet oder aus Rotterdam auf dem Schienenweg.

Für den Westerwälder Landrat Schwickert sprechen zwei gewichtige Gründe für die Sanierung der Holzbachbahn: der Erhalt einer guten bahntechnischen Infrastruktur und das Vermeiden einer erheblichen Zunahme des Lkw-Verkehrs auf den Westerwälder Straßen. Das Letztere wäre der Fall, wenn die Stahlcoils für Schütz nicht mehr auf dem Schienenweg transportiert werden können.

Ähnlich ließe sich aus Sicht des Beigeordneten Hallerbach auch auf Neuwieder Seite argumentieren: Von den 1700 Beschäftigten bei Schütz stammen 310 aus dem Kreis Neuwied. Was für die Neuwieder ebenfalls ein Argument für die Investitionsbeihilfe war: „Sollte die Schiene für die Stahlcoils nicht mehr zur Verfügung stehen, weichen die Transporte zwangsläufig auf die A 3 aus“, erläutert Achim Hallerbach. „Abgesehen von den Auswirkungen auf Umwelt und Klimaschutz steigt dann auch in den Orten wie Dierdorf die Belastung für die Bürger. “

Den Betrag von 350 000 Euro zahlen die Neuwieder übrigens nicht in einer Summe. Der Zuschuss wird auf drei Jahre verteilt, zumal er eine freiwillige Ausgabe darstellt. Außerdem hat sich deren Kreistag gegen eine finanzielle Beteiligung an der Betriebsführung der Westerwaldbahn ausgesprochen. „Diesem Ansinnen der Altenkirchener erteilen die hiesigen Kreispolitiker auch auf unsere Empfehlung hin eine klare Absage“, betont Hallerbach. Jetzt sei es an den Altenkirchenern, alles Weitere in die Wege zu leiten. Dazu zählt der Westerwälder Landrat Schwickert auch eine definitive Aussage, für wie lange der Betrieb der Westerwaldbahn denn überhaupt gesichert ist.

Nach Auskunft des Altenkirchener Kreisbeigeordneten Konrad Schwan ist der wesentliche Teil der Investition in die Trasse erst für das kommende Jahr vorgesehen. Er geht aber davon aus, dass das Eisenbahnbundesamt zwei bis drei kleinere Maßnahmen einfordern wird. Insgesamt rechnet Schwan mit einem Zeitraum von zwei bis drei Jahren, bis die Holzbachtaltrasse wieder in einem einwandfreien Zustand ist.

Hohe Trassengebühr

Für die Nutzung der Holzbachtalstrecke ist eine Trassengebühr fällig, die die Bundesnetzagentur festlegt. Sie ist mit 13 Euro pro Tonne und Kilometer recht hoch. Da die Strecke der Westerwaldbahn selbst gehört, fließt dieser Betrag praktisch von der einen in die andere Tasche. Die Fahrleistung, also der Gütertransport, muss vom Betrieb der Trasse getrennt gesehen werden. Die Verluste der Westerwaldbahn ergaben sich aus der Fahrleistung, nicht aus dem Trassenbetrieb. Nach erfolgter Sanierung wird die Trassengebühr auf rund 20 Euro steigen.