In vielen Menschen erwacht irgendwann im Leben der Wunsch, mehr über die eigene Herkunft, die Vorfahren, den Stammbaum zu erfahren. Im Zeitalter des Internets suggerieren zahlreiche einschlägige Datenbanken, dass das Wissen über die eigene Genealogie nur ein paar Klicks entfernt ist. Doch im Netz ist Vorsicht geboten, es muss auf Vertrauenswürdigkeit, Akkuratesse und Ausführlichkeit geachtet werden. Viele Unterlagen sind auch noch nicht digitalisiert. Wer ernsthaft in die Familiengeschichtsforschung einsteigen will, kommt daher an Archiven nicht vorbei. Dr. Regina Fiebich, Leiterin des Stadtarchivs in Montabaur, und Hobby-Ahnenforscher Wilfried Göbler aus Rückeroth erläutern, wie Freizeit-Genealogen sich im Quellenfundus der Archivlandschaft zurechtfinden können.

Zunächst, so betonen beide, sollten Forschungswillige mit der Recherche in der eigenen Familie beginnen. Es gilt, alle Informationen und Dokumente, die noch verfügbar sind, zusammenzutragen. Dazu gehört, (ältere) Angehörige zu ...

Lesezeit für diesen Artikel (932 Wörter): 4 Minuten, 03 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.