Mit einem Hilferuf hat sich Reiner Schittenhelm an uns gewandt. Der 62-jährige Rentner sucht dringend eine neue Wohnung. Seit April 2017 bezieht er als Schwerbehinderter nach vielen Jahren gesundheitlich bedingter Erwerbslosigkeit eine winzige Altersrente und ist zusätzlich auf Grundsicherung angewiesen. „Zwar verfüge ich über eine exzellente Schufa-Auskunft, was aber meine Wohnungssuche angesichts des Mangels an geeigneten Wohnungen nicht erleichtert“, berichtet Schittenhelm aus Erfahrung. Erst vor einem Jahr zog er in seine derzeitige Wohnung. „Ich war damals Leistungsbezieher der Sozialbehörden. Das genügte vielen Anbietern vollständig, um mich abzulehnen. ,Die Hartz IV-Leute kommen mir nicht ins Haus‘, hörte ich mehrfach direkt und indirekt am Telefon.“ Schittenhelm findet deutliche Worte: „Man ist stigmatisiert“, beschreibt er seine Lage. Dabei fühlt er sich auch von den Behörden im Stich gelassen.

„Eine allgemeine Stelle, die bei der Wohnungssuche für Menschen mit Behinderungen helfen kann, existiert nicht. Den Verbandsgemeinden liegen lediglich Listen der Sozialwohnungen vor, die von Fall zu Fall barrierefrei sein ...

Lesezeit für diesen Artikel (416 Wörter): 1 Minute, 48 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.