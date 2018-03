Westerwälder Kreisentscheid: Kleine Zauberzungen lesen um die Wette

Zum 56. Mal richtet der Börsenverein des Deutschen Buchhandels den Vorlesewettbewerb für Schüler der Jahrgangsstufe 6 aus. An der Intention hat sich in den Jahren nichts geändert: Es geht darum, die Kinder neugierig zu machen auf die Welt des Buches und den Spaß am Vorlesen zu vermitteln. Intern haben die Schulen ihren Lesechampion ermittelt und in das Rennen auf Kreisebene geschickt. Dieses wird von der Stadtbücherei Werner A. Güth in Hachenburg ausgerichtet.

Hachenburgs Stadtbürgermeister Stefan Leukel (links) und die Leiterin der Hachenburger Stadtbücherei, Delya Gorges, gratulieren den Siegerkindern Julia Katharina Müller, Sanjay Sivakumar und Jonah Ferdinand sowie den anderen Teilnehmern.

Foto: Röder-Moldenhauer

Deren Leiterin Delya Gorges hat für jedes der 18 Kinder ein Namensschild aufgestellt, und da sitzen sie nun im großen Sitzungssaal der Verbandsgemeinde und werden vom Ersten Beigeordneten des Kreises, Kurt Schüler, begrüßt und ermutigt. Gespannte Erwartung breitet sich aus. Die fünf Juroren haben Platz genommen. Das Wettlesen beginnt. Dass sich die Jungen und Mädchen in der abenteuerlichen Bücherwelt bestens auskennen, zeigt die Auswahl ihrer Lieblingstexte. Da geht es um soziale Themen, um Familie und Geschwister, darum, Teil einer Gruppe zu werden oder eben nicht. Um Freundschaft geht es auch in sagenhaften Anderswelten, in denen die jungen Helden ihre Kräfte an Drachen, Minotauren und Zaubermüllern erproben. Die Bandbreite reicht von modernen Klassikern wie „Krabat“ und „Vorstadtkrokodile“ bis zu zeitgenössischen Autoren wie Cornelia Funke. Dass Sanjay Sivakumar seine Geschichte vom E-Book-Reader abliest, wundert nicht – die Medien wechseln, die Idee bleibt.

Inzwischen haben alle Teilnehmer ihren Text mit Bravour vorgelesen. Der muss für jede Runde des Wettbewerbes von einem anderen Autor stammen. Die Jury beurteilt die Lesetechnik, die Interpretation und die Textauswahl. Flüssiges Lesen, deutliche Aussprache, angemessenes Lesetempo und sinngemäße Betonung sind die Kriterien. Versprecher und Erkältungssymptome fließen nicht in die Bewertung ein. Wurde der Text inhaltlich und atmosphärisch gut erfasst und umgesetzt? Ist der Vortrag lebendig und eindrucksvoll gestaltet, nuancenreich und ohne übertriebene Theatralik? Bekommt die Handlung durch passende Betonung eine eigene Ausdruckskraft und Dynamik?

Jetzt müssen die Teilnehmer einen ihnen fremden Text vorlesen. Hier kommt es durchaus zu Überraschungen. Einige interpretieren den Fremdtext frischer und dynamischer als den einstudierten, andere haben Schwierigkeiten. Allmählich kristallisieren sich Favoriten heraus. Nachdem sich die Jury beraten hat, erhält jedes Kind einen Buchpreis und eine Urkunde, überreicht durch den Hachenburger Stadtbürgermeister Stefan Leukel. Drei Kinder bleiben übrig, und denen ist klar, was das bedeutet. Sie sind die ersten drei, unter ihnen befindet sich der Sieger. Die Spannung steigt. Den dritten und zweiten Platz erringen Julia Katharina Müller von der Integrierten Gesamtschule Selters und Sanjay Sivakumar, der das Mons-Tabor-Gymnasium in Montabaur besucht. Der strahlende Sieger heißt Jonah Ferdinand und geht in Montabaur auf das Landesmusikgymnasium. „Es macht mir Spaß, mich in die Figuren hineinzufühlen“, verrät Jonah unserer Zeitung. Zu Hause erstellt er seine eigenen Hörbücher mithilfe eines Diktafons. Übung macht, Talent vorausgesetzt, auch beim Vorlesen den Meister. Jetzt geht Jonah daran, seine Textauswahl für den Bezirksentscheid in Koblenz zu treffen. Danach wird der beste Vorleser im Land gesucht. Am 20. Juni treffen die 16 landesbesten Zauberzungen in der Bundeshauptstadt aufeinander, um Texte zum Leben und Leuchten zu bringen.

Von unserem Mitarbeiter Matthias Budde