Westerburger Kirmes setzt weiterhin auf Tradition

Westerburg – Mit einem Tusch hatte die Stadtkapelle Westerburg den Regen vertrieben, bevor sich die Kirmesgesellschaft und viele Westerburger auf dem Rathausplatz trafen, um durch die Stadt zur Stadthalle zu ziehen. Dort wurde mithilfe der Feuerwehr der Kirmesbaum aufgestellt. Der neue Vorsitzende Frank (Benno) Schäfer betonte: „Wir werden unsere Kirmes auch unter neuer Leitung nicht auf den Kopf stellen. Es ist wichtig, an Traditionen festzuhalten.“



Schäfer hat den Vorsitz über die rund 200 Mitglieder der Kirmesgesellschaft von Udo Ecker übernommen, der zwölf Jahre lang dieses Ehrenamt mit großem Engagement ausübte und 20 Jahre im Vorstand wirkte. Der 45-jährige Schäfer ist seit seinem 16. Lebensjahr im Verein aktiv. „Kirmes“, so hob er hervor, „ist ein Fest für Jung und Alt, für Einheimische und Gäste.“ Nach längerer Zeit sorgt die Kirmesgesellschaft dieses Mal wieder selbst für das Wohl der Gäste und verzichtet auf einen Festwirt. Stadtbürgermeister Ralf Seekatz kündigte an, dass das Traditionsfest 2013 auf dem Rathausplatz gefeiert wird. Der Fuhrpark wird auf dem Parkplatz bei den Verbandsgemeindewerken aufgestellt.

Viel Kraft war nötig, um den Kirmesbaum in die Höhe zu ziehen, der wiederum aus dem städtischen Wald stammt. Beifall und ein Tusch der Stadtkapelle belohnten die Arbeit der Feuerwehrleute, die mit einer Seilwinde das nun weithin sichtbare Symbol dieses Traditionsfestes aufstellte. In der Stadthalle sorgte anschließend die Band Music for all für Stimmung, während sich vor dem Gebäude ein Kinderkarussell drehte sowie ein Autoscooter und verschiedene weitere Stände zum Vergnügen der Gäste aufgebaut waren. Nach dem Festgottesdienst, der Prämierung des Verschönerungsvereins der schönsten Vorgärten durch Seekatz und dem Programm am Sonntagnachmittag geht die Kirmes am heutigen Montag weiter mit dem Festzug. Abmarsch ist um 10 Uhr an der Gasstätte „Zur goldenen Krone“. Am Dienstag folgt der große Kirmesmarkt. Traditionell klingt die Kirmes am Dienstag ab 19 Uhr mit dem Kinderlampionzug vom Alten Markt zum Burgmannenplatz aus. Angela Baumeier