Es gibt kaum etwas, was Umweltsünder nicht in der heimischen Natur „entsorgen“. Auch den Mitarbeitern des Umwelt- und Naturreferats in Montabaur verschlägt es da zuweilen die Sprache. Zwischen 50.000 und 55.000 Euro muss der Westerwaldkreis jährlich für illegal abgelagerten Abfall, bei dem kein Verursacher zu ermitteln war, aufwenden. Olaf Glasner, Leiter des Referats Umwelt- und Naturschutz bei der Kreisverwaltung in Montabaur, stand unserer Zeitung Rede und Antwort.

Wie viele Fälle wurden der Behörde im vergangenen Jahr gemeldet und wie viele Fälle waren es in den Jahren zuvor? Gibt es einen allgemeinen Trend, der zu beobachten ...

Lesezeit für diesen Artikel (672 Wörter): 2 Minuten, 55 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.