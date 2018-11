Die Zeiten, in denen jedes Mädchen im Ort darauf hinfieberte, endlich zum Möhnenball „auf den Saal“ zu dürfen, kennt Anette Schmidt nur aus Erzählungen. „Das muss damals das Größte gewesen sein, endlich dazuzugehören“, sagt die Obermöhne des Welschneudorfer Möhnenvereins „Immer knusprig“. Mit der heutigen Zeit, das weiß die 54-Jährige, sei das aber nicht mehr zu vergleichen. Als Schmidt Anfang der 90er-Jahre als Zugezogene zu den Möhnen kam, musste sie sich auch erst mal orientieren. Dass sie im Jahr des 66-jährigen Bestehens, dem närrischen Jubiläum schlechthin, selbst mal an der Spitze des Vereins stehen würde, hätte sie sich damals nicht träumen lassen. „Ich gehe doch lieber sieben Mal in verschiedenen Rollen auf die Bühne als immer nur auf einem Platz zu sein“, sagt sie.

Doch als durch den Wegzug ihrer Vorgängerin Nicole Labonte eine schnelle Lösung her musste, kniff Schmidt nicht. Ihr ging es um den Verein, nicht um irgendwelche Befindlichkeiten. „Eine muss es ...

Lesezeit für diesen Artikel (608 Wörter): 2 Minuten, 38 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.