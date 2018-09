Weiter fehlt jede Spur: 15-Jähriger bleibt nach mehr als einem Monat vermisst

Seit mehr als einem Monat wird ein Jugendlicher aus Unnau-Korb inzwischen vermisst. Und noch immer gibt es keinen Hinweis auf den Verbleib des Jugendlichen. Das hat die Polizei Hachenburg auf Nachfrage unserer Zeitung mitgeteilt.

Mit zahlreichen Kräften ist die Polizei am Donnerstag, 26. April, im Einsatz, um im Wald bei Unnau (VG Marienberg) nach dem vermissten 15-Jährigen zu suchen. Foto: Nadja Hoffmann-Heidrich

Damit weisen die Ermittler zahlreiche Gerüchte zurück, die sich seit dem Verschwinden des Schülers hartnäckig in der Region halten. Es habe Berichte über ein mögliches Auffinden des Jungen gegeben. Außerdem hätten sich Zeugen gemeldet, die ihn beispielsweise in Hannover oder am Frankfurter Hauptbahnhof gesehen haben wollen. „Wir sind all diesen Hinweisen nachgegangen, teils auch mehrfach – aber ohne Ergebnis“, informiert der zuständige Sachbearbeiter bei der Polizei Hachenburg. Daher seien er und seine Kollegen weiterhin dankbar für jeden Tipp.

Der Jugendliche ist seit dem 15. April weg. Er hatte sein Elternhaus in Unnau-Korb mit dem Hinweis verlassen, sein Handy suchen zu wollen. Eine Zeugin sah ihn noch am Unnauer Bahnhof, danach verliert sich seine Spur. nh